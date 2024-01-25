Хозяева бросили кошку в аэропорту Жуковский из-за отсутствия переноски

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Хозяева бросили кошку в аэропорту Жуковский из-за отсутствия переноски и необходимых провозных документов, пишет «360». Представитель аэропорта рассказал изданию, что питомца хотели провезти в обычной сумке. В ответ на требования со стороны сотрудников авиакомпании хозяева кошки заявили, что им в любом случае нужно улетать, и просто оставили животное.

Там не было необходимых провозных документов, на основании которых авиакомпания могла бы осуществить транспортировку кошки в пункт назначения, и не было переноски. Это является обязательным правилом, — пояснил представитель аэропорта.

Он подчеркнул, что среди сотрудников аэропорта сразу же нашлись два человека, которые изъявили желание забрать питомца себе. В итоге было решено отдать кошку работнику, который первый предложил приютить животное и уже имел опыт ухода за питомцами. Тем временем второй сотрудник принял решение взять себе кота из местного приюта.

Тревел-блогер Наталия Ансталь ранее предупредила, что коты способны самостоятельно выбраться из примитивных переносок, поэтому для дальних маршрутов необходимо выбирать прочное изделие. Она настоятельно не рекомендовала перевозить животных в тканевых переносках.