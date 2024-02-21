Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Пулково «112»: пассажирский самолет Flydubai совершил аварийную посадку в Пулково

Фото: Nicolas Economou/ZUMAPRESS/Global Look Press

Пассажирский самолет авиакомпании Flydubai совершил аварийную посадку в аэропорту Пулково, передает Telegram-канал «112». Предположительно, у воздушного судна возникли технические неполадки.

По одной из версий — самолет столкнулся с рассинхронизацией закрылков. Официального подтверждения и комментариев пока нет.

Ранее самолет с радиоактивными веществами весом 19 килограммов экстренно сел в аэропорту Внуково в Москве. Груз относится к категории опасных. Лайнер авиакомпании Utair выполнял рейс Ханты-Мансийск — Москва и подал сигнал бедствия из-за неисправности шасси. В результате инцидента никто не пострадал.

До этого самолет Boeing 787 авиакомпании Uzbekistan Airways совершил экстренную посадку в аэропорту Санкт-Петербурга из-за буйного пассажира. Решение было принято командиром воздушного судна. Мужчина 1991 года рождения был передан сотрудникам полиции. Представители авиакомпании подчеркивали, что после оформления необходимых документов самолет продолжит полет в Нью-Йорк.

В декабре в аэропорту Мюнхена бизнес-джет авиакомпании Bairline опрокинулся на заднюю часть фюзеляжа из-за налипшего снега. Кадры с заснеженной взлетно-посадочной полосы ранее распространились в Сети.