Пассажирский самолет готовится к аварийной посадке в Шереметьево

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолет Airbus A320, который вылетел из Самары, готовится к аварийной посадке в аэропорту Шереметьево, сообщает РИА Новости. По предварительным данным, у воздушного судна могла разрушиться пневматика шасси.

В аэропорту Шереметьево готовится к аварийной посадке Airbus 320 рейсом Самара — Москва, — сказал представитель экстренных служб.

Похожий инцидент произошел в мае с Airbus 321, который совершал рейс Самара — Москва. Пилот прибегнул к экстренной посадке в Шереметьево из-за лопнувшей покрышки стойки шасси. На борту находились 179 человек и семь членов экипажа.

3 июня самолет авиакомпании Smartavia, летевший из Санкт-Петербурга в московский аэропорт Шереметьево, резко сошел с курса и совершил вынужденную посадку из-за плохих погодных условий в Домодедово. Пассажиров лайнера какое-то время не выпускали из салона, однако после им все же разрешили покинуть борт.

Ранее Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что в Красноярском крае в аэропорту Диксон самолет авиакомпании «КрасАвиа» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В момент происшествия на борту лайнера находились 23 пассажира.

До этого несколько самолетов, летевших в Казань, были перенаправлены на запасные аэродромы. Как сообщили в пресс-службе городского аэропорта, рейсы были приняты в Ульяновске, Самаре, Чебоксарах, Уфе и московском Внуково.