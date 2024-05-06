Пассажирский Airbus летит в Шереметьево после сигнала о неполадке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пассажирский самолет Airbus A321-211, выполняющий перелет из Москвы в Оренбург, подал сигнал бедствия, сообщили NEWS.ru в пресс-службе аэропорта Шереметьево. Воздушное судно с регистрационным номером RA-73273 возвращается в московский аэропорт.

Воздушное судно возвращается в аэропорт вылета, — рассказали в пресс-службе аэропорта Шереметьево.

Посадка самолета, на борту которого произошли технические неполадки, запланирована на 15:10, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Позднее в пресс-службе аэропорта Шереметьево заявили, что посадка прошла благополучно в 15:05 мск, борт самостоятельно продолжил руление к месту стоянки. Помощь пассажирам и экипажу не требуется.

Ранее Telegram-канал Baza написал, что самолет, следующий рейсом Москва — Оренбург, исчез с сервиса для отслеживания полетов Flightradar24. По данным канала, воздушное судно принадлежит компании Nordwind. Как указывает Baza, незадолго до исчезновения с радаров самолет подал аварийный сигнал и развернулся над Нижегородской областью. Как уточнил канал, затруднения в полете, предположительно, были вызваны технической неисправностью.

До этого Flightradar24 также сообщал, что пассажирский самолет подал сигнал тревоги в полете. По его информации, Airbus A-321 развернулся обратно в сторону российской столицы. Отмечалось, что самолет снизился до высоты 3000 метров. Согласно расписанию полетов на сайте компании Nordwind, воздушное судно вылетело из Шереметьево в 13:30. Лайнер должен был прибыть в Оренбург в 17:45. Информации о количестве пассажиров и численности экипажа не приводится.