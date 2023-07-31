Пассажирка сорвала работу метро в Москве На Люблинско-Дмитровской линии метро произошел сбой из-за прыгнувшей на рельсы пассажирки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сбой в движении поездов произошел на участке «Дубровка» — «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии московского метро из-за спрыгнувшей на рельсы пассажирки, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах. Женщина задержана, движение поездов восстановлено.

На станции «Кожуховская» женщина — предположительно из-за хулиганских побуждений — спрыгнула на рельсы. Ее задержали в 08:52. На время было отключено напряжение контактного рельса, — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что личность пассажирки и мотивы ее поступка выясняются.

В мае на Кольцевой линии метро в Москве на станции «Белорусская» пьяный мужчина упал на пути. Жизнь ему спас другой пассажир, который спрыгнул на рельсы и начал подавать сигналы машинисту приближающегося поезда, чтобы тот остановился. Пострадавшего госпитализировали.

В апреле в Санкт-Петербурге на станции метро «Гражданский проспект» 50-летний пассажир упал на рельсы. Ему отрезало часть руки, а также он получил закрытую черепно-мозговую травму. Мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии.