Пассажир Внуково пытался вывезти двухкилограммовую золотую цепь Во Внуково задержали пассажира с двухкилограммовой золотой цепью за 9 млн рублей

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Сотрудники таможенной службы московского аэропорта Внуково задержали пассажира с двухкилограммовой золотой цепью, стоимость которой оценивается в девять миллионов рублей. 32-летний гражданин Армении привлек внимание таможенников, когда хотел пройти через «зеленый коридор». Он был одет не по погоде и сильно волновался, сообщает «Москва 24» со ссылкой на Федеральную таможенную службу (ФТС) РФ.

32-летний гражданин Армении, вылетавший в Турцию, привлек внимание таможенников во время прохождения «зеленого коридора». Он сильно волновался и при этом был одет не по погоде, — говорится в сообщении ФТС.

Во время беседы с сотрудниками таможенной службы мужчина заявил, что цепь приобрел для личного пользования за 50 тысяч рублей. Экспертиза при этом выявила, что украшение на 99,9% состоит из золота 999-й пробы, его стоимость оценивается примерно в девять миллионов рублей. По результатам проверки цепь изъяли. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мужчине может грозить до семи лет лишения свободы.

Российские таможенники ранее обнаружили золотую пластину весом 17 г в смартфоне туриста. Мужчина спрятал ее под крышкой устройства, завернув пластину в черный пакет. В его отношении возбуждено дело об административном правонарушении, золото направлено на экспертизу.