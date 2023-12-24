Потасовка между двумя пассажирами в вагоне московского метро на фиолетовой ветке закончилась поножовщиной, сообщает пресс-служба столичного главка МВД. По данным ведомства, полиция задержала участников конфликта и начала по факту случившегося проверку.
Инцидент произошел в вагоне поезда, следовавшего от станции метро «Китай-город» до станции «Пушкинская». Двое пассажиров повздорили во время поездки, в результате чего один из них достал нож. Второй участник конфликта попытался выхватить холодное оружие из рук оппонента, но получил резаную рану.
В настоящее время при содействии пассажиров и сотрудников вневедомственной охраны правительства Москвы все участники конфликта задержаны и доставлены в отдел полиции для выяснения обстоятельств, — сообщили в МВД.
Ранее сообщалось, что отдых в московском баре «Коньяк» закончился поножовщиной. Между посетителями питейного заведения вспыхнула ссора, в результате злоумышленник выхватил нож и налетел на двоих собутыльников.
До этого трое знакомых поссорились и подрались в районе Некрасовка в Москве, после чего один из них достал травматический пистолет и открыл огонь по оппонентам. Мужчина, устроивший стрельбу, задержан, другие участники потасовки госпитализированы.