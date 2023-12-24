Пассажир устроил поножовщину в московском метро Мужчина ранил ножом пассажира в вагоне московского метро на фиолетовой ветке

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Потасовка между двумя пассажирами в вагоне московского метро на фиолетовой ветке закончилась поножовщиной, сообщает пресс-служба столичного главка МВД. По данным ведомства, полиция задержала участников конфликта и начала по факту случившегося проверку.

Инцидент произошел в вагоне поезда, следовавшего от станции метро «Китай-город» до станции «Пушкинская». Двое пассажиров повздорили во время поездки, в результате чего один из них достал нож. Второй участник конфликта попытался выхватить холодное оружие из рук оппонента, но получил резаную рану.

В настоящее время при содействии пассажиров и сотрудников вневедомственной охраны правительства Москвы все участники конфликта задержаны и доставлены в отдел полиции для выяснения обстоятельств, — сообщили в МВД.

Ранее сообщалось, что отдых в московском баре «Коньяк» закончился поножовщиной. Между посетителями питейного заведения вспыхнула ссора, в результате злоумышленник выхватил нож и налетел на двоих собутыльников.

До этого трое знакомых поссорились и подрались в районе Некрасовка в Москве, после чего один из них достал травматический пистолет и открыл огонь по оппонентам. Мужчина, устроивший стрельбу, задержан, другие участники потасовки госпитализированы.