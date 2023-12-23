Пассажир упал на пути в метро Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пассажир упал на пути в метрополитене Москвы, сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы. В настоящее время на Большой кольцевой линии временно увеличены интервалы движения поездов. Информация о состоянии пассажира не поступала.

На Большой кольцевой линии (11) против часовой стрелки временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути, — говорится в сообщении.

До этого сбой в работе столичного метрополитена произошел из-за упавшего на пути человека на Таганско-Краснопресненской линии. Происшествие случилось в утренний час пик. В результате падения пассажира на рельсы приостанавливали движение поездов от станции «Котельники» до станции «Жулебино».

Ранее пассажир московской подземки спас упавшую на рельсы женщину. ЧП произошло на станции «Текстильщики». На опубликованных в Сети кадрах видно, что машинист поезда успел остановить приближающийся состав. После этого неизвестный мужчина спустился на обесточенные пути и помог упавшей подняться на перрон. Затем пассажир собрал выпавшие из сумки пострадавшей вещи и только потом покинул опасный участок. По предварительным данным, серьезные травмы женщина не получила.