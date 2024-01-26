Боевая граната помешала авиапутешественнику попасть в самолет Служба безопасности Шереметьево нашла боевую гранату в багаже пассажира

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники службы безопасности московского аэропорта Шереметьево обнаружили в багаже пассажира боевую гранату, сообщает Telegram-канал Mash. Мужчина собирался лететь рейсом Москва — Оренбург.

Снаряд обнаружили во время досмотра багажа 26 января в районе 05:40, после чего сотрудники службы перекрыли территорию досмотра и отправили других пассажиров к альтернативному входу. К месту были направлены взрывотехники, которые установили, что найденная граната Ф-1 является боевой. Мужчину отправили на допрос.

В октябре Mash писал, что у пассажира в аэропорту Домодедово взорвалась светошумовая граната. Владельца боеприпаса задержали и отвезли в полицейский участок для выяснения обстоятельств. Никто из находившихся в воздушной гавани не пострадал. Багаж с гранатой принадлежал 54-летнему мужчине, которого ранее задерживали за незаконное хранение оружия и боеприпасов.

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