Пассажир рейса в Москву угрожал взорвать борт, если ему не принесут водки Mash: хоккеист угрожал взорвать летевший в Москву самолет из-за водки

Пассажир рейса в Москву угрожал взорвать самолет, если бортпроводники не принесут ему водки, пишет Telegram-канал Mash. По его данным, любителем крепкого алкоголя оказался 39-летний хоккеист команды ЛХЛ «Монетка» из Екатеринбурга Андрей Сидякин.

Как выяснил канал, во время полета он вел себя вызывающе и приставал к бортпроводникам с требованием подать ему водку. А позже и вовсе пригрозил взрывным устройством и попытался открыть дверь воздушного судна, пишут журналисты.

В итоге, как отмечает канал, по прилете в Москву мужчину встречали сотрудники службы безопасности аэропорта Шереметьево вместе с правоохранителями, они обыскали лайнер. При этом отмечается, что Сидякина не задержали, а просто отказали в дальнейшей перевозке. В столице он должен был сделать пересадку, но теперь поедет на Урал иным способом, пишут авторы канала.

Ранее сообщалось, что в столичном аэропорту Шереметьево двое не знакомых друг с другом мужчин угрожали взрывом. Оба инцидента произошли в терминале B с разницей в два часа. Так, вечером 26 октября Александр Л. ожидал начала посадки на рейс AFL1458 до Новокузнецка. Во время разговора мужчина заявил, что в помещении нужно всех взорвать. После этого на место оперативно прибыли сотрудники службы безопасности. Они проверили территорию, поговорили с Александром и передали его полицейским.

Спустя два часа еще один пассажир, ожидавший транзитный рейс DP6965 в Волгоград, решил неудачно пошутить. Во время предполетного досмотра он указал на свой ноутбук и заявил, что у него там «тикает взрывное устройство». На место снова прибыла служба безопасности, которая обследовала территорию, проверила шутника и также передала его правоохранителям.