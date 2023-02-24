Пассажир разломал турникет на станции метро в Москве Пассажир сломал створку турникета на станции метро «Шипиловская» в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пассажир решил не платить за проезд и разломал турникет на станции метро «Шипиловская» в Москве, передает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры. На видеокадрах, опубликованных в Сети, видно, как мужчина вместе с другом подходит к турникету и выламывает плечом одну из створок.

Мужчина, находясь в вестибюле станции «Шипиловская», действуя из хулиганских побуждений, не желая оплачивать проезд, умышленно с силой толкнул створку турникета, работающего на вход, и разбил ее, причинив материальный ущерб, — говорится в сообщении.

Как выяснилось, нарушителю 26 лет. Против него возбудили дело о вандализме. Расследование находится на контроле у прокуратуры.

Ранее представитель МВД Ирина Волк заявила, что на станции «Тверская» Замоскворецкой линии в Москве пьяный пассажир попытался силой вломиться в поезд и выбил стекло в двери. Мужчина был задержан полицией, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о вандализме.