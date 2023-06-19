Пассажир метро Москвы с разгону разбил створки турникета и попал на видео Мужчина разбил створки турникета на станции метро «Авиамоторная» в Москве

Фото: МВД МЕДИА

Пассажир столичного метро на станции «Авиамоторная» с разгону разбил стеклянные створки турникетов и побежал в сторону эскалатора, сообщает в Telegram пресс-служба МВД России. По данным ведомства, злоумышленником оказался 29-летний иностранец из ближнего зарубежья. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о вандализме. В Сети появились кадры с моментом инцидента.

На станции «Авиамоторная» Калининской линии Московского метрополитена неизвестный гражданин разбил створки турникета, предназначенные для выхода пассажиров. <...> Полицейские задержали его на станции метро «Новослободская». <...> В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о вандализме. Фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, — говорится в сообщении МВД.

Ранее столичная прокуратура сообщала, что безбилетник кулаком разбил створку турникета в московском метро, когда ему сделали замечание. 27-летний мужчина хотел пройти вслед за другим пассажиром на станцию «Электрозаводская», а в ответ на возмущение того толкнул в грудь и одним ударом разнес стеклянную дверцу.