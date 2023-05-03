Пассажир в столичном метро избил пенсионера, который наступил ему на ногу

Фото: Прокуратура Москвы

В московском метро 41-летний пассажир избил 69-летнего мужчину, который споткнулся о его ногу, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. Пострадавшему вызвали скорую, в отношении нападавшего могут возбудить уголовное дело по статье ст. 116 УК РФ (побои, совершенные из хулиганских побуждений).

41-летний мужчина из хулиганских побуждений подверг избиению пенсионера в вагоне московского метро. Злоумышленник причинил 69-летнему мужчине телесные повреждения, прибывшими врачами скорой пострадавшему была оказана необходимая медицинская помощь, — говорится в сообщении.

На видео из вагона видно, что изначально между пенсионером и пассажиром завязался словесный конфликт, который быстро перетек в драку. Первым ударил 41-летний мужчина. На помощь пенсионеру пришел другой пассажир, который попытался разнять дерущихся и успокоить нападавшего.

Ранее в московском метро пассажир спрыгнул на рельсы и попытался покурить в тоннеле. Мужчину задержали полицейские после срабатывания сигнальной системы. Нарушителя арестовали на семь суток.