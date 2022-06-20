Пассажир электрички под Истрой жестоко избил подростков из-за пирсинга

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В электричке под Истрой мужчина жестоко избил двух подростков из-за серег в носу, сняв издевательства на камеру мобильного телефона, пишет Telegram-канал Mash. В появившемся в Сети видеоролике видно, как один из подростков с окровавленным лицом извиняется перед мужчиной в подмосковной электричке за свой внешний вид. Другой пострадавший после оскорблений нападавшего также вынимает из носа серьгу. Все это происходит под матерные выкрики явно нетрезвого автора ролика.

Позже нападавший решил похвастаться и опубликовал видео с избиением в соцсетях. На гневные вопросы пользователей под постом мужчина ответил, что «уже порешал вопросы» с полицией. Официальных комментариев правоохранительных органов на этот счет пока нет.

Ранее в электричке под Рязанью двое злоумышленников в нетрезвом виде избили подростка и украли его берцы. Виновникам показалось, что подросток недостаточно мужественен, чтобы носить такую обувь. Помимо этого, им не понравилась причёска подростка и розовая шапка. Причастными к преступлению оказались два молодых человека в возрасте 20 и 24 лет. В отношении одного из нападавших суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.