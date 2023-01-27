Пассажир атаковал поезд московского метро из пожарного шланга

Фото: shutterstock

В Москве на станции метро «Алексеевская» Калужско-Рижской линии мужчина облил поезд из пожарного шланга, видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва». Пассажир метрополитена увидел пожарный кран, открыл воду и направил шланг в сторону проезжающего вагона. Мужчину арестовали на 10 суток.

Как добавляет РИА Новости, причины своего поступка мужчина объяснить не смог.

26 января в столичной подземке произошла драка между женщиной и молодым человеком, который курил в вагоне вейп. Видео инцидента попало в Сеть. На кадрах женщина ругается и пытается выхватить у молодого человека гаджет, но тот сопротивляется.

18 января 17-летний житель Новой Москвы сделал сальто с крыши вагона поезда метро. Опасный акробатический перформанс попал на камеру видеонаблюдения. Юношу задержали и составили на него протокол.

1 августа 2022 года в Москве в храме Христа Спасителя 40-летний Алексей Ратников разбил окно цокольного этажа и залез в храм, после чего прошел в подворье, размотал пожарные гидранты и открыл воду. В итоге в храме затопило коридоры двух этажей, а также администрацию фонда, подворье и малую библиотеку.