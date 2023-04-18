«Пасмурно и без осадков»: синоптик рассказал москвичам о погоде 18 апреля Синоптик Шувалов заявил, что во вторник потеплеет до 14 градусов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Погода во вторник, 18 апреля, будет такой же, как и накануне, сообщил NEWS.ru метеоролог Александр Шувалов. По его словам, температура воздуха составит 14 градусов.

Погода будет на 95% такая же, как и сегодня. Температура днем дойдет до 14 градусов тепла, пасмурно и без осадков. Ветер по-прежнему слабый, также ожидается небольшое неощутимое снижение давления, которое все еще выше нормы, — рассказал Шувалов.

Он добавил, что такая погода сохранится еще примерно неделю. Шувалов отметил, что это инерционный процесс.

Метеорологи могут уходить в отпуск на это время, — резюмировал он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что на следующей неделе в Москве ожидается потепление до 16–18 градусов тепла. Он отметил, что такая погода соответствует майским нормам.

До этого Вильфанд рассказывал, что в начале апреля погода в Москве будет не теплой, но достаточно комфортной. По его словам, дневная температура будет держаться на отметке от семи до девяти градусов, а ночная — от трех до восьми градусов тепла. Он добавил, что бурного тепла ждать не стоит, однако значения в 9–10 градусов являются уже комфортной погодой.