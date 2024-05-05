Пасхальное богослужение началось в храме Христа Спасителя в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ночное пасхальное богослужение началось в храме Христа Спасителя в Москве, пишет РИА Новости. После него патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит крестный ход, пасхальную заутреню и Божественную литургию.

Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) также доставила Благодатный огонь из Иерусалима на пасхальное патриаршее богослужение. Россияне 5 мая отмечают праздник Воскресения Христова.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что частицу Благодатного огня доставили в Россию. По его словам, лампадки с ним отправят во все храмы и церкви в регионе для проведения пасхальных богослужений.

В Великую субботу, предшествующую Воскресению Христову, тысячи россиян посетили православные храмы. Священнослужители Данилова монастыря провели божественную литургию, после которой прошла традиционная церемония освящения пасхальных куличей и яиц.

Кроме того, патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с предстоящим праздником. По словам предстоятеля РПЦ, Воскресение Христово является краеугольным камнем православной веры, так как воскрешение Спасителя превращает «смерть в бессмертие». Он отметил, что осознание Божией любви «дает силы преодолевать самые тяжелые душевные состояния и трудные обстоятельства».