Парламентская делегация из Турции прилетела в Москву

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Турецкая парламентская делегация прибыла с визитом в Москву, сообщил председатель комиссии по внешним связям Великого национального собрания (парламента) Турции Фуат Октай в соцсети Х. По его словам, запланированы переговоры по двусторонним и региональным вопросам.

Я надеюсь, что встречи, которые мы проведем, чтобы внести вклад в дальнейшее укрепление наших двусторонних отношений и обменяться мнениями о региональных и глобальных событиях, будут плодотворными, — констатировал политик.

Ранее аналитики академии Национальной разведки Турции признали, что Россия наращивает усилия для укрепления своих позиций в условиях формирующегося многополярного мира. В докладе отмечается, что Москва успешно использует текущее ослабление влияния США и активно развивает сотрудничество с Китаем, Индией и странами Глобального Юга.

Кроме того, президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонные переговоры 28 марта. Стороны обсудили двусторонние отношения, а также украинский конфликт. Эрдоган заявил, что Анкара готова оказать РФ любую поддержку в вопросе украинского урегулирования. Президент Турции отдельно подтвердил готовность помочь в организации переговоров по разрешению конфликта.