Парковка в Москве будет бесплатной 12 и 13 июня

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Платные парковки в Москве

На улицах Москвы в воскресенье, 12 июня, и понедельник, 13 июня, можно будет бесплатно припарковать автомобиль, рассказали в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы. Как пишет «Интерфакс», это не коснется парковок, которые оборудованы шлагбаумом — они останутся платными и в праздничные дни.

12 и 13 июня парковка на всех улицах Москвы будет бесплатной. 11 июня парковки будут работать в обычном платном режиме, — говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что бесплатная парковка будет связана с федеральным праздником: 12 июня в стране отмечается День России. Также москвичам и гостям столицы напомнили, что парковаться следует исключительно в разрешенных местах, не нарушая никаких правил.

Ранее стало известно, что московские автовладельцы смогут найти свой автомобиль, перемещенный в другое место из-за ремонтных и аварийных работ, в мобильном приложении «Парковки Москвы». Это не касается тех машин, которые переместили за нарушение правил парковки.