SHOT: парк «Зарядье» «заминировали» от имени Мизулиной

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что злоумышленники «заминировали» парк «Зарядье» в Москве и потребовали 666 млн рублей от имени главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. По данным канала, спецслужбы начали проверку, в результате которой взрывных устройств обнаружено не было.

SHOT сообщает, что инцидент случился 8 октября, в полученном по почте письме отправитель представился Мизулиной и сообщил, что парк заминирован, чтобы взрыва не произошло, злоумышленник потребовал 666 млн рублей.

По данным канала, в парке была проведена эвакуация, охрана вывела порядка 300 посетителей, сейчас «Зарядье» работает в обычном режиме.

Ситуация с «минированием» этого парка не единичная. В августе в Москве два дня подряд эвакуировали посетителей «Зарядья» из-за сообщений о бомбе. Сначала на электронную почту парка пришло письмо, в котором вымогатель требовал перевести «рэперу Елисею» 666 миллионов.

На следующий день на почту пришло новое письмо, автор которого назвал себя студентом МФЮА, заявив о заложенной бомбе на территории парка, и потребовал перевести своей матери 600 тысяч рублей.

В июне в телецентр на улице Академика Королева в Москве поступило ложное сообщение о минировании. Людей эвакуировали, на месте работали сотрудники Росгвардии и кинологи.