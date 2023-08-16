Парк «Зарядье» вновь открылся после проверки из-за неопознанного устройства

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Парк «Зарядье»

Парк «Зарядье» в Москве возобновил работу после временного закрытия из-за сообщения о неопознанном устройстве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу. «Зарядье» прерывает работу из-за писем с угрозами взрыва уже второй день подряд.

Парк открыт, проверка завершена, — сообщила представитель «Зарядья».

По данным СМИ, 16 августа на почту парка пришло письмо от имени студента одного из столичных вузов Павла Ш., угрожавшего взорвать «Зарядье», если его матери не переведут 600 тысяч рублей. Журналистам удалось связаться с женщиной, которая рассказала, что кто-то уже не в первый раз так «минирует» объекты от имени ее сына, сам же ребенок сейчас лишен доступа и к телефону, и к компьютеру, наказан и сидит дома.

15 августа в «Зарядье» также проводили эвакуацию и проверку из-за сообщений с угрозами взрыва. СМИ писали, что взорвать бомбу угрожал некий 18-летний рэпер Елисей, потребовавший 666 миллионов рублей. Угроза не подтвердилась, взрывчатку в парке не нашли.

Музей Палаты бояр Романовых в «Зарядье» 16 августа закрыт, о чем сообщалось в Telegram-канале Исторического музея. Причина изменений в графике работы не уточнялась.