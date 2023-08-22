Парк «Зарядье» в Москве временно закрыт из-за неопознанного устройства

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Парк «Зарядье», расположенный в центре Москвы, закрылся из-за сообщений о неопознанном устройстве, сообщается на официальном сайте учреждения. Все работники и гости парка были эвакуированы из соображений безопасности. В настоящее время на месте работают кинологи, они изучают подозрительный предмет.

Уважаемые гости! Доступ на территорию парка «‎Зарядье» временно закрыт в связи с поступившей информацией о неопознанном устройстве, — говорится в сообщении.

Отмечается, что это уже не первый раз, когда «Зарядье» закрывают из-за неопознанного устройства. Аналогичные меры также принимались в минувшее воскресенье, 20 августа. Вечером в тот же день парк вновь открылся для посетителей.

Как сообщалось ранее, 15 августа сотрудники Большого театра в Москве получили анонимное письмо о минировании. Служба безопасности ГАБТ приняла соответствующие меры, на место вызвали кинологов. Масштабная эвакуация не потребовалась, так как сейчас в театре мало сотрудников из-за пассивного сезона. В начале августа кинологи также проверяли Останкинскую телебашню, а в июле — здания Минфина и Государственной думы. Все сообщения оказались ложными, бомба не обнаружена.