Парк «Остров мечты» отметит День победы праздничной программой

Фото: Пресс-служба «Острова мечты»

Парк «Остров мечты» отметит День победы специальной праздничной программой. 9 мая с 12.00 до 18.00 гости южного ландшафтного парка смогут познакомиться с настоящей боевой техникой, послушать песни военных лет и попробовать блюда полевой кухни.

Откроется программа барабанным шоу в исполнении современного оркестра, затем пройдет техника времен Великой Отечественной войны, включая легендарные танк Т-70 и грузовик ГАЗ-АА «Полуторка».

Также посетители смогут увидеть пластические спектакли, выступление симфонического оркестра и сделать снимки на память в тематической фотозоне.

Вход на все мероприятия свободный. В случае, если будет плохая погода организаторы обещают перенести танцевальные и музыкальные номера на площадь Москва городского променада парка.

Ранее стало известно, что самый крупный пляжный клуб России Dream Beach Club, расположенный на территории «Острова Мечты», начнет новый летний сезон концертом певца Алексея Чумакова. Праздничное открытие состоится 1 июня. Чумаков исполнит свои популярные хиты, а также новые композиции. На территории пляжного клуба располагаются пять бассейнов с подогревом для купания. Также гостям доступен большой бассейн площадью 1,7 тысячи кв. м и волновой бассейн, непрерывно создающий имитацию 30-метровой океанской волны.