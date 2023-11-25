Парень исчез в московском парке для лосей после ссоры с девушкой SHOT: парень после ссоры с девушкой пропал в парке «Лосиный остров» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Парень исчез в парке «Лосиный остров» в Москве после ссоры с девушкой, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, перед пропажей 23-летний молодой человек оставил записку, сейчас парня ищут волонтеры добровольческого общественного объединения «ЛизаАлерт» с помощью собаки и квадрокоптера.

Как пишет SHOT, раздор между влюбленными произошел накануне вечером во время прогулки по парку, после этого парень отключил телефон и к часу ночи вовсе перестал выходить на связь. Днем 25 ноября возле парка обнаружили его рабочий автомобиль с запиской внутри. Родные парня обратились к представителям «ЛизаАлерт».

Ранее волонтеры объединения нашли мертвым восьмилетнего мальчика, пропавшего в Аргаяшском районе в селе Яраткулова под Челябинском. Тело ребенка обнаружили в пруду. Известно, что мальчик отправился кататься на велосипеде и не вернулся домой. Обеспокоенные родители обратились в полицию, к поискам подключились волонтеры. Региональное управление МЧС сообщило, что к трагедии привела детская «самостоятельность».

Также недавно волонтеры поисково-спасательного отряда обнаружили в Волосовском районе Ленинградской области человеческий череп. Страшная находка была сделана в лесном массиве недалеко от деревни Каложицы, волонтеры незамедлительно вызвали полицейских. Череп отправили на судмедэкспертизу в морг.