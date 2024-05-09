Парадный расчет военнослужащих-женщин появился на Красной площади

Фото: МО РФ

Парадный расчет военнослужащих-женщин в День Победы прошел по Красной площади, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Подполковник Мария Васильева возглавляет парадный строй.

Среди участников расчета — будущие специалисты в различных видах войск — связи, радиационной, химической и биологической защиты, психологи, переводчики, юристы и финансовые работники, — говорится в сообщении.

Парад Победы стартовал на Красной площади в Москве 9 мая. Как ранее сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, в праздничном шествии участвуют более 9 тысяч человек и 75 единиц военной техники, также заявлена воздушная часть.

Шойгу рассказал, что в состав пешей колонны будут входить полки, батальоны, роты, разделенные по видам и родам войск Вооруженных сил России. Кроме того, в параде примут участие представители суворовских, нахимовского, кадетского и музыкального училищ, юнармейцы, военнослужащие-женщины, казаки и сводный военный оркестр.

Президент России Владимир Путин, выступая с речью на параде Победы в Москве, обратился к участникам спецоперации на Украине. Он подчеркнул, что бойцы — настоящие герои, которых поддерживает вся Россия.