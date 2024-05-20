«Пап, у нас террористы»: житель Москвы получил СМС о нападении на школу Учения в элитной московской школе приняли за теракт

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Житель Москвы сообщил, что его дочь, которая учится в элитной школе в центре столицы, заявила о нападении террористов во время учебного процесса, пишет Telegram-канал Baza. Девочка рассказала, что в школе объявили угрозу теракта, однако оказалось, что в образовательном учреждении проводятся учения.

Пап, у нас террористы, — написала москвичу дочь.

Речь идет об инциденте в школе № 1253 рядом со станцией «Парк культуры». Утром девочка сообщила отцу, что ученики были забаррикадированы в кабинетах, учителя выключили свет и играла запись об угрозе теракта. Отец посоветовал дочери прыгать в окно в случае необходимости.

Мужчина сразу же связался с экстренными службами, но оказалось, что тревога была ложной. По данным канала, в понедельник в некоторых школах России проводились антитеррористические учения.

Ранее в общеобразовательной школе № 78 на улице Ватутина во Владивостоке были эвакуированы учащиеся из-за распыленного в здании перцового баллончика. На месте работали сотрудники полиции по делам несовершеннолетних. Прокуратура инициировала доследственную проверку.

Также сообщалось, что пожарная сигнализация сработала в Большом театре во время спектакля. Зрителей эвакуировали. Приехавшие на место пожарные дыма и возгорания не обнаружили. Это произошло на премьере балета «Раймонда» Александра Глазунова.