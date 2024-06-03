Пандус убил пенсионерку одним ударом В Москве женщина наступила на пандус и погибла от удара током

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве 67-летняя женщина скончалась в подъезде на улице Первомайской от удара током, передает MK.RU. Она начала поднимать коляску по пандусу, к которому прикасался оголенный провод.

Известно, что провод в подъезде оставили сотрудники, которые проводили ремонтные работы на площадке около дома. Telegram-канал Mash поясняет, что удлинитель с оголенным проводом рабочие подключили к щитку, а кабель бросили под пандус. Нога пенсионерки была сильно обожжена, а рядом лежал оголенный провод. Теперь полиции предстоит установить виновника ЧП.

Ранее в городе Шахты Ростовской области школьница погибла, когда пыталась охладиться в жаркую погоду. 13-летняя местная жительница пришла в гости к своей однокласснице. Девочки играли, но в какой-то момент им стало жарко и они решили принять душ, который находился во дворе. Когда семиклассница нажала на кнопку водонагревателя, ее насмерть ударило током.

До этого женщина погибла от удара током на своем дачном участке в Ленинградской области. Причиной стало короткое замыкание во время дождя. 53-летняя дачница приводила в порядок свой газон. Работать на участке она продолжала под начавшимся дождем. Неожиданно в электрической косе произошло короткое замыкание, и женщину поразило током.