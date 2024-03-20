Панду Катюшу из Московского зоопарка покажут онлайн

Фото: vk.com/moscow_zoo

Юная панда Катюша, обитающая в Московском зоопарке, станет героиней онлайн-трансляции, сообщает «Москва 24». По информации издания, 21 марта зрители смогут в прямом эфире понаблюдать за ее жизнью в зоосаде.

Как пишет издание, в ходе стрима сотрудник зоопарка расскажет, как развивается маленькая медведица, поделится подробностями об особенностях ее рациона и предпочтениях, а также о нее отношениях с родителями.

Первый в истории России детеныш большой панды появился на свет в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. С тех пор за жизнью медведицы, получившей имя Катюша, наблюдает вся страна. В большой вольер юная панда вышла в начале марта. Теперь увидеть всю семью можно в павильоне «Фауна Китая».

Последней новостью о Катюше на текущий момент стало сообщение генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой в авторском Telegram-канале о том, что молодая панда учится у своей мамы Диндин правильно делать маникюр и точить когти. Акулова опубликовала минутный ролик, в котором Диндин показывает Катюше, как при помощи деревянных конструкций можно сделать маникюр. Лежа на спине, большая панда аккуратно полирует когти о брусья, а Катюша старается повторять эти действия.