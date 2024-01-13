Панда в Московском зоопарке: последние новости 13 января, фото Катюши

Фото: t.me/svetlanaakulova1

Генеральный директор ГАУ «Московский зоопарк» Светлана Акулова опубликовала видеозапись, как панда Катюша, родившаяся в августе 2023 года, вместе со своей мамой Диндин питаются бамбуком. Какие последние новости известны о маленьком животном?

Как Катюша учится самостоятельно питаться

Акулова рассказала, что Катюша повторяет за своей мамой и учится абсолютно всему именно у нее.

«Невероятно мило. Катюша учится от мамы абсолютно всему. Диндин собирает в пучок бамбук, и малышка научилась так же ловко орудовать лапкой», — подписала видео директор Московского зоопарка.

Также 6 января Акулова продемонстрировала кадры, как взрослая панда Диндин пытается умыть своего детеныша, но тот периодически выскальзывает из лап.

«Катюше сегодня уже 134 дня. Она уверенно ходит, у нее 20 зубиков, все пробует грызть (бамбук, маму, игрушки), ей все интересно, повторяет за мамой все движения, действия, фокусирует взгляд на новых предметах, будь то шланг, новая пеленка. Любит играть с мамой, а еще больше с водой. <...> Питается только молоком мамы, Диндин за ней полностью ухаживает, вылизывает как может, кормит», — отметила она.

Что делали с Катюшей во время последнего осмотра

Вчера, 12 января, Светлана Акулова рассказала, что Катюша прошла очередной медицинский осмотр. Заведующая отделом «Фауна Китая» Ирина Овчинникова во время процедуры измерила размеры панды и озвучила их.

«В районе животика — 56 см, а длина ножки — 8 см», — сказала она.

Катюша вела себя очень активно во время осмотра: валялась в манеже, грызла пеленку, играла и без страха контактировала со всеми зоологами.

«Это был такой маленький комочек. Чудесная девочка, но малышкой тебя уже назвать сложно», — обратилась к Катюше зоолог.

Как выбиралось имя для маленькой панды

2 декабря 2023 года мэр российской столицы Сергей Собянин предложил москвичам выбрать имя для маленькой панды, которая родилась в Московском зоопарке в конце августа прошлого года, проголосовав в приложении «Активный гражданин». Среди вариантов для голосования были имена Катюша, Сяо Мо, Мо Мо, Маша, Цзин Дин, Чжен Чжу и другие.

«В Московском зоопарке ровно 100 дней назад родилась панда. Это очень доброе и уникальное для России событие. Мы подобрали несколько вариантов имени для малышки, проголосовать за один из них можно на „Активном гражданине“», — написал Собянин.

3 января мэр Москвы сообщил, что малышку-панду назвали Катюшей. По его словам, в голосовании приняли участие более 380 тысяч человек.

«С каждым днем малышка становится более крупной, сильной и активной: смотрит, изучает все вокруг, принюхивается к запахам», — подчеркнул Сергей Собянин.

Когда стало известно о рождении панды в Московском зоопарке

30 августа 2023 года Сергей Собянин сообщил, что в Московском зоопарке впервые в истории родился детеныш большой панды.

«Это уникальное и очень редкое событие — результат слаженной работы наших специалистов и китайских коллег», — написал он в своем Telegram-канале.

Мэр российской столицы пояснил, что рождение детенышей панды является знаковым событием для России и всего мирового природоохранного сообщества.

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