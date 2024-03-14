Панда Катюша активно учится лазанию, сообщила директор Московского зоопарка Светлана Акулова. В своем Telegram-канале она опубликовала видео, на котором малышка панда вскарабкалась на бревно, но, не удержавшись, упала в листья бамбука. По словам Акуловой, у молодых больших панд увеличены промежутки между позвонками, которые служат буфером при падении.

Молодые большие панды могут безопасно падать с высоты. Они имеют увеличенные промежутки между позвонками, которые служат буфером при падении. Благодаря этому панды более гибкие, и последующий кувырок при приземлении так же смягчает падение, — написала она.