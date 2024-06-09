Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 9 июня, фото, видео

Фото: t.me/svetlanaakulova1*

Панда Диндин и панда Катюша

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем авторском Telegram-канале опубликовала двухминутный ролик, как панда Диндин делает своей дочке Катюше утренний массаж. Какие последние новости известны о животном сегодня?

Как Катюша развлекается утром

Акулова продемонстрировала кадры, где запечатлено, как Диндин утром играется с Катюшей и делает ей массаж. Две панды кувыркаются в большом вольере и иногда аккуратно прикусывают друг друга.

«Утренний массаж для Катюши», — подписала видеозапись генеральный директор столичного зоосада.

Подписчики Акуловой в Telegram-канале отметили, что Диндин очень сильно любит Катюшу, поэтому старается уделять ей как можно больше своего времени.

«Диндин так любит свою бусинку! Умница, красавица и лучшая панда-мама на свете. Всегда старается уделять ей внимание, когда не занята очень важными делами, например поеданием бамбука. Очень милое видео»;

«Какие сладенькие! Любуешься ими всегда и столько позитива. Спасибо Светлана Владимировна, что даете нам столько радости. Замечательное видео. Мамочка нежно прикусывает Катюшку. Ласкает, Катюша как всегда проявляет упрямство, но и не противится. Это же любимая мама. Чудо девчонки»;

«Катюша кувыркается, и вся искрутилась. Как же Диндин любит свою малышку всю нежность в нее вложила. Настоящая мама. Чем де она будет заниматься, когда Катюша вырастит и уедет в Китай? Надо срочно их с Жуи вновь вместе сводить, чтобы на свет новая такая же милая пандочка у нас в Москве появилась», — писали пользователи Сети.

Как Катюша и Диндин вместе проводят водные процедуры

Светлана Акулова показала кадры, как Диндин решила немного посидеть в бассейне в большом вольере, а через несколько секунду к ней прибежала Катюша. Некоторое время они вместе наслаждались водными процедурами.

«Водные процедуры у Диндин. Катюша не удержалась, присоединилась к маме», — подписала видеозапись руководитель Московского зоопарка.

Подписчики Акуловой с иронией написали, что Катюша помешала своей маме расслабиться, прибежав к ней в бассейн.

«Диндин просто хотела расслабиться, но Катюша подкралась незаметно и все испортила. Но мама-панда умница, не стала выгонять свою дочку, и они вместе стали наслаждаться водными процедурами»;

«Диндин приучает Катерину к чистоте и правильно делает. Девочки должны за собой следить. Вот только в этом моменте, большая панда хотела одна, видимо, в воде полежать, но у Катюши свои планы были на этот счет»;

«Еще музыкальное сопровождение тоже на высоте и прям в тему. Опера „Мойдодыр“. Умеют специалисты Московского зоопарка делать хорошие видеоролики с нашими любимыми пандами!» — отмечали подписчики Светланы Акуловой в Telegram-канале.

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