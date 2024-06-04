Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 4 июня, фото, видео

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Панда Катюша

Панда Катюша очень спокойно ведет себя в утренние часы, рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем авторском Telegram-канале. Какие последние новости известны о животном сегодня?

Как Катюша просыпается утром

Акулова опубликовала полуминутное видео, где запечатлено, как панда Катюша просыпается. На кадрах видно, как маленькая панда спокойно лежит на деревянном настиле и не планирует с него вставать.

«Катюша никуда не торопится, просыпается не спеша», — подписала видео руководитель столичного зоосада.

Подписчики Акуловой в Telegram-канале обратили внимание, что когти у Катюши уже выросли, как у настоящей большой панды.

«Да уж, когти, конечно, у нашей Катерины выросли уже хорошие. Понятно, почему киперы не обнимаются с ней каждый день, можно и неплохие раны случайно заработать»;

«А зачем ей торопиться? На работу не надо, мама покормит, игрушки все на месте, киперы развлекать будут в течение дня. Прекрасная жизнь»;

«Какая большая девочка уже! С глазками-пуговками. Прекрасная пандочка получилась у наших Жуи и Диндин. Постарались они на славу!»;

«Интересно, а ночью она спала или же, как обычно, мешала своей маме Диндин спать и бегала по всем вольерам? Что-то Диндин сегодня в кадр не попала, видимо, отсыпается после активности нашей малышки», — писали пользователи Сети.

Как Диндин и Катюша не смогли справиться с бамбуком

Светлана Акулова опубликовала почти трехминутное видео, где Катюша и Диндин кушали ростки бамбука, но один из них они не смогли достать. Стебли были вставлены в бревно, из которого панды их вытаскивали, но взять последний не получилось.

«Диндин с Катюшей дружно собирают ростки бамбука. Но один не покорился никому», — подписала кадры генеральный директор Московского зоопарка.

Подписчики Акуловой отметили, что Диндин показывает Катюше, как нужно вытаскивать стебли бамбука и грызть их.

«Как ловко Диндин схватила ростки обеими лапками, молодец, пример показывает Катюше, как надо расправляться с росточками бамбука»;

«Катюша и есть не умеет росточки, только зубки поточить, но добыть необходимо. Не получилось вытащить этот росток, ну и ладно. Пойду лучше погуляю и перед посетителями покрасуюсь»;

«Диндин уже опытная панда, а Катерина только учится. Пройдет еще немного времени, и маме не будет бамбук вообще доставаться, потому что Катюша будет отбирать его у нее. Ну а так очень приятно наблюдать, как маленькая панда растет и развивается в стенах Московского зоопарка. Жаль только, что через несколько лет ей придется уехать в Китай», — писали подписчики Акуловой.

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