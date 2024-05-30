Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 30 мая, фото, видео

Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

Панда Катюша утром завтракает ростком бамбука, рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем авторском Telegram-канале. Какие последние новости известны о животном сегодня?

Как завтракают Катюша и Диндин

Акулова опубликовала минутный видеоролик, где запечатлена Катюша, которая завтракает ростком бамбука. Панда крепко держит в лапе стебель бамбука и пытается грызть его.

«Приятного аппетита. Катюша завтракает ростком бамбука. Непонятно как эта штука чистится, но малышка движется в правильном направлении», — подписала видео директор столичного зоосада.

Также Акулова показала, как мама Диндин в одиночестве в большом вольере спокойно грызет стебли бамбука, пока Катюша завтракает и не мешает ей.

Подписчики Акуловой в Telegram-канале отметили, что Диндин наслаждает минутами тишины, когда Катюша отвлекается на завтрак.

«Катюша учится грызть бамбук, а в это время Диндин спокойно отошла в сторону и занимается своими делами. Надолго ли ростки бамбука задержат нашу малышку? Сейчас позавтракает и вновь прибежит к маме и будет вокруг нее крутиться полдня»;

«Катерине пора уже с молока мамы на настоящую пищу переходить — все правильно киперы делают. Наша девочка растет и должна набираться сил. А для Диндин это минуты счастья и тишины, как же я ее понимаю»;

«Я почему-то думала, что Катюша и Диндин всегда вместе завтракают. А тут получается они по разным углам разошлись и каждый своим делом занимается. Странно, конечно», — писали пользователи Сети.

Что известно о возвращении больших панд в США

Китай до конца 2024 года отправит новую пару гигантских панд по имени Бао Ли и Цин Бао в Вашингтонский национальный зоопарк в США в рамках 10-летнего соглашения, говорится на сайте Национального зоопарка Вашингтона.

Отмечается, что панды будут переданы в аренду на 10 лет. Национальный зоопарк Вашингтона будет платить за их содержание Китайской ассоциации охраны дикой природы $1 млн ежегодно.

«Мы очень рады объявить, что следующая глава нашего партнерства по разведению и охране природы начинается с прибытия двух новых медведей, в том числе потомка нашего любимого семейства панд, в Вашингтон, округ Колумбия», — сказала Брэнди Смит из Смитсоновского национального зоопарка и института природоохранной биологии.

В ноябре 2023 года в Китай из зоопарка Вашингтона вернулись большие панды Мэй Сян, Тянь Тянь и их детеныш Сяо Цицзи. Таким образом в столице США больше не осталось ни одного бамбукового медведя. В конце апреля этого года Китайская ассоциация охраны дикой природы сообщила, что Пекин отправит пару панд в зоопарк Сан-Диего в штате Калифорния в аренду на 10 лет в рамках международного сотрудничества в области защиты бамбуковых медведей

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