Панда Катюша: последние новости 29 мая, что делает ночью, какой завтрак

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Панда Катюша

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем авторском Telegram-канале опубликовала видеозапись, где запечатлено, как панда Катюша мешает ночью спать своей маме Диндин. Какие последние новости известны о животном сегодня?

Чем Катюша занимается ночью

Акулова показала трехминутное видео, как Катюша в ночные часы мешает спать своей маме Диндин. Маленькая панда ползает по деревянной лестнице, а потом спускается вниз и крутится рядом с мамой, не давая ей уснуть. В какой-то момент Диндин поднимается и начинает играть с Катюшей, потому что маленький бамбуковый медведь не хотел укладываться спать.

«Ночная жизнь Катюши. Сама не спит и маме не дает», — подписала кадры директор столичного зоосада.

Подписчики Акуловой в Telegram-канале назвали Катюшу «неугомонной девочкой», которая требует к себе очень много внимания от родительницы.

«Неугомонная девушка. Себе спать не дает и маме тоже. Зато днем, когда придут посетители, она будет сладко спать в большом вольере, наслаждаясь своей жизнью».

«Ночные дискотеки у нее! Умора! Бежит, лапы выше головы, как маленькая лошадка. Удивляет спокойствие Диндин. Она поняла, что выспаться не получится, и стала играть с Катериной. Настоящая мама».

«Дает славного жару наша Катюшка. Такие выкрутасы на лестнице устраивает и с горки лихо съезжает. Даже Диндин к ней через несколько минут решила подключиться. Прекрасная семейка».

«Ребенок перепутал день с ночью, бывает. А вообще, допрыгается, мать ее разок отшлепает, и будет Катерина знать, как родителям мешать спать ночью», — писали пользователи Сети.

Что Диндин ест на завтрак

Светлана Акулова опубликовала видеозаписи, как Диндин завтракает после ночной активности с Катюшей. На кадрах видно, как большая панда спокойно сидит в большом вольере и грызет ветки бамбука, пока Катюша спит после ночных игр с мамой.

«Завтрак Диндин. Она спокойно ест в уличном вольере, пока Катюша спит на своей любимой полочке после ночной активности», — объяснила генеральный директор Московского зоопарка.

Подписчики Акуловой заявили, что Диндин наслаждается спокойствием, потому что скоро Катюша проснется и будет требовать очень много внимания.

«Тихо выползти из кроватки и уползти подальше — и завтрак в тишине обеспечен. Но скоро проснется активный ребенок, и спокойствию настанет конец. Диндин просто великолепна — настоящая мать!»

«Хоть часик покушать в тишине. Это же святое. Как она оборачивается при поедании морковки и снеков. Наверное, ждет, когда прибежит активный ребенок и попросит с ним поиграть».

«Диндин такая замечательная! Я даже не знаю, кто из них мне нравится больше. Терпеливая, спокойная, заботливая! А вот Катерина — настоящий ребенок. Постоянно где-то бегает и ищет приключений», — обращали внимание подписчики Светланы Акуловой.

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