Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 27 июня, фото, видео

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Панда Катюша

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в авторском Telegram-канале показала, как панда Катюша поздоровалась с посетителями зоосада. Какие последние новости известны о животном сегодня?

Как Катюша приветствует посетителей зоопарка

Акулова опубликовала полутораминутный видеоролик, как Катюша поздоровалась с посетителями. Панда медленно и спокойно передвигалась в большом вольере и решила подойти к стеклянным ограждениям, чтобы поприветствовать людей, которые пришли на нее посмотреть.

Потом Катюше, видимо, стало скучно, и она пошла будить свою маму Диндин, которая лежала и отдыхала на деревянном настиле.

«Дыхание Катюши (на 40-й секунде)», — подписала кадры руководитель Московского зоопарка.

Подписчики Светланы Акуловой в Telegram-канале написали, что Катюша передала всем «воздушный поцелуй», подойдя к стеклянным ограждениям.

«Сладкий носик шлет нам воздушный поцелуй и желает прекрасного дня. Обнимаем наше розовое счастье. Но маме она покоя не дает. Видно же, что Диндин хочет отдохнуть, но у Катерины совсем другие планы на это утро»;

«Катерина нам поцелуй воздушный подарила, а Диндин что-то уставшая с утра. Неужели Катюша опять всю ночь бегала и не давала маме хорошенько выспаться? Сколько маленькая пандочка не пыталась маму расшевелить, у нее этого сделать совсем не получилось»;

«Если бы Катюша еще отпечаток своей лапки оставила, вообще было бы прекрасно. Ну а так отделались только воздушным поцелуем. Еще заметила, что она выросла очень, в половину мамы уже стала. Скоро совсем повзрослеет наша девочка, и надо бы ее в отдельный вольер сажать, а то вдруг с мамой ужиться не получится», — писали пользователи Сети.

Какой стране Китай передал еще двух панд

Центральное телевидение Китая вчера сообщило, что две панды, получившие клички Юньчуань и Синьбао, отправились из КНР в зоопарк Сан-Диего в Соединенных Штатах Америки.

«Панды будут доставлены в США из международного аэропорта Шуанлю города Чэнду чартерным авиарейсом, открыв новый раунд китайско-американского сотрудничества в области охраны гигантских панд», — говорилось в сообщении.

После прибытия панд в зоопарк Сан-Диего специалисты из КНР останутся там примерно на три месяца для того, чтобы сопровождать животных в период карантина и помочь им быстро адаптироваться к новой среде обитания.

Китай впервые подарил США панд в 1972 году, когда две из них были отправлены в Национальный зоопарк в Вашингтоне. Это был и символ добрых отношений, и попытка увеличить популяцию этих животных. Панды считаются неофициальным символом Китая и находятся под защитой государства. В начале года представитель государственного управления лесного и степного хозяйства КНР Чжан Юэ заявлял, что численность больших панд в дикой природе увеличилась с 1100 особей в 1980-х до почти 1900 особей в 2024 году.

Панда Синьбао — самка, родилась 23 июля 2020 года. Юньчуань — самец, родившийся 28 июля 2019 года, журналисты называют его умным и активным.

Читайте также:

Пугачева, критика мигрантов, мама на Украине: как живет актер Юрий Батурин

Какой сейчас курс доллара в России: что с евро и юанем, прогнозы экспертов

Погода в Москве в начале следующей недели: столицу накроет похолодание