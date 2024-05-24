Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 24 мая, фото, видео

Фото: t.me/svetlanaakulova1*

Панда Катюша

Панде Катюше исполнилось девять месяцев, сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем авторском Telegram-канале. Какие последние новости известны о животном сегодня?

Как Катюша осваивается в новом уличном вольере

Акулова сегодня, 24 мая, рассказала, что Катюше исполнилось девять месяцев, она уже весит 27 килограммов.

«Расскажу вам на ушко: мне сегодня 9 месяцев. Я уже ловко лажу по бревнам (мама мне не помогает), купаюсь в бассейне, мой вес — 27 кг. Питаюсь только молоком маминым, я, конечно, пробую бамбук, но он не такой вкусный, как молочко», — пояснила руководитель столичного зоопарка.

Также она опубликовала видеозапись, как маленькая панда продолжает изучать уличный вольер. На кадрах бамбуковый медведь медленно и плавно передвигается по деревянному настилу, изучая местность и новые запахи.

«Катюша изучает каждый сантиметр вольера, обратите внимание, как она „ловит“ запахи», — подписала видео гендиректор учреждения.

Подписчики Акуловой в Telegram-канале отметили, что у Катюши очень интересная жизнь в Московском зоопарке, поскольку специалисты учреждения всегда подготавливают для нее что-то новое.

«Катюше не дают скучать наши киперы. Закончилась холодная погода, и для нее оборудовали уличный вольер, который она уже несколько недель медленно и постепенно изучает. Очень интересно наблюдать, как малышка познает этот мир»;

«Какая молодец Катюша! Так аккуратно, осторожно, не торопясь, осваивает новый вольер! Умница малышка! И приятно смотреть за ее мамой Диндин, которая не мешает ей, но иногда помогает, когда у Катерины возникают какие-то сложности»;

«Как внимательно просматривает пространство, а как аккуратно и не спеша переставляет лапки. Чудо-ребенок-медвежонок», — писали пользователи Сети.

Почему Катюша стала такой популярной в России

Генеральный директор Большого Московского государственного цирка народный артист России Эдгард Запашный в беседе с NEWS.ru заявил, что популярность панды Катюши из Московского зоопарка связана с историей ее рождения, потому что она явилась на свет в искусственных условиях, а это событие планетарного масштаба.

«Это событие планетарного масштаба, поэтому я совсем не удивляюсь популярности этой панды. Также Московский зоопарк этот интерес грамотным образом поддерживает. У нас с зоопарком самые хорошие и теплые отношения. Мы с директором зоопарка Светланой Акуловой находимся в рабочих группах по вопросам животных и работаем в Общественной палате», — объяснил он.

Запашный подчеркнул, что панда Катюша является одним из самых популярных и обсуждаемых животных во всем мире. Он также напомнил, что в КНР применяют панда-дипломатию для выстраивания отношений с иностранными государствами. Подобная политика применяется уже несколько десятков лет, и КНР продолжает держать эту марку.

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