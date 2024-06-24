Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 24 июня, фото, видео

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Детеныш большой панды Катюша

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем Telegram-канале опубликовала видео, где панда Катюша атаковала маму Диндин. Какие последние новости известны о животном сегодня, 24 июня?

Как Катюша атаковала Диндин

10-месячный панденок вместе с мамой сидела на бревнах. Спокойствие продолжалось недолго. На опубликованном видео Катюша свесила голову и лапы с верхних бревен, чтобы заглянуть к маме, сидевшей чуть ниже. После этого медвежонок попыталась потянуть Диндин наверх, однако мама перебираться не захотела.

Подписчики предполагают, что своими действиями Катюша пыталась позвать маму спать вместе наверху. Кто-то даже пошутил, что Диндин щекочет лапы дочки, чтобы та не приставала.

»[Катюша говорит]: «Мама, залезай ко мне на верхнюю полку!» [Мама ей отвечает]: «Доча, это двухъярусная кровать! Мама будет спать на нижней полке!»» — описывают возможный диалог медведиц в комментариях.

Некоторые отмечают, что панда очень выросла и превращается из принцессы в королеву или царевну. Бревенчатую конструкцию, на которой играют медведи, сравнили с троном.

«Это же любимый трон Катюши, а с трона просто так не уходят», — написала Inna, добавив смайлики.

«А мне кажется, что на видео, как в сказке. „Кто в теремочке живёт, кто в невысоком живёт?“» — предположила Елена.

«Верхняя полочка, видимо, и у Диндин была любимой, и Катюша себе ее облюбовала. Поэтому Катюша там почти всегда и сидит — место свое стережет», — добавила Еля.

В комментариях не перестают умиляться медвежонком и ее действиями. Поклонники панд пишут, что видео с Диндин и Катюшей дарят им положительные эмоции и поднимают настроение.

«Какая же она пушистая плюшечка. Головой, как маятником, туда-сюда. Ну насмешили мишки плюшевые», — пишет Ольга.

«Как мило они играют друг с другом. Любящие друг друга мамочка и доча, прямо улыбаюсь всегда, когда смотрю эти милые ролики. Эндорфины и другие гормоны счастья однозначно вырабатываются. Так прекрасен этот дивный звериный мир», — поделилась Ирина.

Какая любимая игрушка у Катюши

23 июня появилось видео, на котором медвежонок играет со своей любимой игрушкой. В лапках у Катюши заметили желтое резиновое колечко.

Как рассказала Акулова, маленькая панда днем решила устроить отдых на своем «троне» в вольере, но быстро утомилась. На опубликованном видео бамбуковый медвежонок сначала увлеченно играла с резиновым кольцом, а потом, устав от развлечений, стала медленно засыпать.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Детеныш большой панды Катюша

«Наступил день, и Катюша снова на троне. Играет с резиновым кольцом. Засыпает», — отметила Акулова.

Подписчики пришли в восторг от возможности увидеть, как Катюша умиротворенно погружается в сон. В комментариях предположили, что у Катюши режутся зубы, поэтому ей дали резиновое кольцо. Дело в том, что молочные зубы у больших панд растут с трех месяцев до полугода. Когда они появятся полностью, медвежата понемногу начинают пробовать взрослую пищу. К полутора годам молочные зубы полностью сменятся на взрослые.

Жевание — один из важнейших навыков для панд. За едой китайские медведи проводят до 12 часов в сутки. Взрослая особь ежедневно употребляет до 30 килограммов бамбука.

Кроме бамбука, который столичным пандам специально везут из Нидерландов, в самом Московском зоопарке для них выпекают зерновой хлеб. Катюша, правда, его пока видит только у мамы. В основном панденок питается только материнским молоком, на бамбук переходить будет постепенно примерно к двум годам.

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