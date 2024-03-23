Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 23 марта, видео, фото

Фото: t.me/svetlanaakulova1

Панда Катюша

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в авторском Telegram-канале показала, как панда Катюша спряталась от своей мамы Диндин. Какие последние новости известны о малышке сегодня?

Как Катюша пряталась от своей мамы

На опубликованных кадрах видно, как Катюша решила спрятаться под деревянную лестницу от Диндин. Маленькая панда лежит на спине и грызет ветки бамбука. В какой-то момент объектив камеры закрыла Диндин, которая очень быстро нашла свою дочку.

«Спрячусь под бревнышками от мамы, бамбук погрызу», — подписала видео директор Московского зоопарка.

В комментариях подписчики отметили, что Катюша уже стала самостоятельной и может спокойно проводить время без своей мамы.

«Самостоятельная крошка, всегда найдет себе занятие. Никаких хлопот маме. Ей всего полгода, но она уже изучила все вольеры и спокойно везде передвигается. Очень интересно наблюдать за маленькой пандочкой ежедневно и почти в прямом эфире»;

«Мама глаз не спускает со своей дочки. И спиной ее видит, и под бревнышком. Любимые наши пандочки!!! Отец Жуи только уделял бы время своей дочке, а то только Диндин занимается воспитанием нашей Катюши»;

«Мамочка Диндин: раз, два, три, четыре, пять, иду Катюшеньку искать. Розовенькая Катюшка прелесть, но, черный заостренный хвостик и белые пяточки за пределами милоты»;

«Наблюдаю за Катюшей с рождения, интересно развивается, такая забавная, мама Диндин очень заботливая. Поражают отношения между ними, неимоверно нежные! Спасибо вам, Светлана, за наше знакомство!» — писали подписчики Светланы Акуловой.

Что известно о рождении Катюши в Московском зоопарке

Панда Катюша родилась в Московском зоопарке 24 августа 2023 года. Она стала первым представителем данного вида в России, который появился на свет естественным путем во время спаривания самца Жуи и самки Диндин.

«Первый в России детеныш большой панды появился на свет после спаривания естественным путем. Чтобы помочь коллегам, в Москву на три месяца прибыл эксперт по размножению больших панд из Исследовательского центра по сохранению больших панд Китая. Специалисты не торопили животных, четко следовали указаниям китайских коллег, добивались идеальных условий содержания, и в итоге самка забеременела с первого раза. Этот случай уникален еще и потому, что Жуи и Диндин молоды: им семь и шесть лет соответственно. Обычно первый детеныш рождается, когда родители достигают 8–10 лет», — сообщается на сайте зоопарка.

Отмечается, что рождение детеныша панды — это очень большая удача, а также результат долгой и кропотливой работы специалистов.

«Большие панды прибыли в Москву 29 апреля 2019 года специальным рейсом из Пекина. На церемонии открытия павильона „Фауна Китая“ в Московском зоопарке присутствовали президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Главы двух государств приняли решение по проведению совместного исследования этих редких животных в честь 70-летия установления дипломатических отношений между странами», — сообщается на сайте зоосада.

Читайте также:

Теракт в «Крокусе»: официальные данные, сколько жертв, что с нападавшими

Магнитные бури сегодня, 23 марта: что завтра, кому может быть плохо

Что сейчас происходит у здания «Крокуса», удалось ли потушить пожар