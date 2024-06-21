Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 21 июня, фото, видео

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Панда Катюша

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в авторском Telegram-канале опубликовала видео, как панда Катюша мешает спать своей маме Диндин. Какие последние новости известны о животном сегодня?

Как Катюша не давала отдыхать Диндин

Акулова продемонстрировала кадры, где запечатлена спящая на деревянном настиле Диндин, а рядом с ней постоянно ползает Катюша. Маленькая панда на протяжении всей видеозаписи не дает спокойно отдыхать своей маме и толкает ее.

«Погода сегодня сонная. Посетителей нет. Диндин вздремнула. Катюша бережно ползает возле мамы», — подписала видео руководитель Московского зоопарка.

Подписчики Светланы Акуловой в Telegram-канале обратили внимание, что Катюша сделала из своей мамы подушку и не хотела, чтобы она спокойно отдохнула.

«Катюша решила, что мама превратилась в подушку, поэтому можно с ней поиграться. Хотя по позе и поведению Диндин четко видно, что мама устала и хочет некоторое время отдохнуть и побыть в тишине»;

«Диндин так спит, как будто кучу пеленок вручную перестирала, перегладила, борща кастрюлю наварила и квартиру убрала. Теперь настало ее законное время для отдыха, а тут Катюша на нее напала сразу же. Классные панды у нас в зоопарке, тут добавить больше нечего»;

«Красивое видео получилось, конечно. Но Катерина в своем репертуаре. Мама только спать, а она сразу же нападет на нее, чтобы с ней поигрались. Смешные они — мама с дочкой. Интересно, а когда их по разным вольерам расселят? Ведь не будут же они все четыре года вместе находиться? Или так и задумано, пока Катюшу в Китай не отправят», — писали пользователи Сети.

Что известно о родителях Катюши — папе Жуи и маме Диндин

Родители Катюши — панды Жуи и Диндин — были привезены из Китая и живут в Москве с 2019 года. Жуи родился 31 июля 2016 года и очень любит общаться с людьми, а также жонглировать мячом.

«Открыт, уверен в себе, весел. С удовольствием исследует территорию, радостно общается с людьми. Любит большие игрушки, крепкие деревья и жонглировать мячом. Охотно позволяет себя подкупить лакомством. Для него очень важна вода — сразу же садится даже в небольшую лужицу», — говорится на сайте Московского зоопарка.

Диндин родилась 30 июля 2017 года. Она довольно сдержанна и аккуратна, а по незнакомой местности передвигается с осторожностью.

«Даже на знакомой местности передвигается медленно, с небольшой оглядкой. Любит компактные игрушки — в особенности тонкие красные ветви. Очень любит спать на горке из бревен, свесив лапы с перил. Предпочитает, чтобы ее поуговаривали. Нередко стоит в центре вольера и ждет внимания сотрудников. Обожает молочную смесь», — говорится в публикации на сайте Московского зоопарка.

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