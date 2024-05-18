Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 18 мая, фото, видео

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Панда Катюша

Панда Диндин лично проверила новые качели, сделанные для ее дочери Катюши в уличном вольере, рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем авторском Telegram-канале. Какие последние новости известны о животном сегодня?

Как Диндин заботится о безопасности Катюши

Акулова опубликовала кадры, как Диндин проверяет качели, сделанные из бамбука для Катюши, которые были установлены в уличном вольере. Большая панда тщательно их осмотрела, убедилась в их безопасности и пошла дальше заниматься своими делами.

«Экспертиза на безопасность от Диндин прошли качели для Катюши», — подписала видео руководитель столичного зоосада.

Подписчики Акуловой в Telegram-канале написали, что ждут новых видеозаписей, как Катюша будет кататься на новых качелях.

«Не дождусь теперь!!!! Увидеть эту красавицу в них!!!! Сколько будет серий этого сериала под названием „Катюша и качели“. Интересно, Диндин их грызть не будет, потому что они же из бамбука сделаны. Мама может не сдержаться и скушать их, пока дочка не обнаружила свою новую игрушку, сделанную для нее киперами»;

«Мамочка перед выбором — сразу съесть или позволить ребенку покататься? Инстинкт или материнская любовь? Можно предположить, что Диндин все-таки даст возможность Катюше испытать данную конструкцию, а потом уже испробует ее на зуб и прочность. Ждем новых видео, как Катюша катается»;

«Сможет ли наша Катерина забраться на эти качели? Или посмотрит на них и дальше пойдет плескаться в бассейне. Мне просто кажется, что как-то они высоко висят и у нашей малышки не получится взобраться на них», — писали пользователи Сети.

Почему шерсть Катюши розовеет

Светлана Акулова в ходе осмотра президентом России Владимиром Путиным экспозиции Российско-китайского Экспо рассказала, как специалистам удалось соединить двух больших панд в Московском зоопарке, в результате чего на свет появилась маленькая панда Катюша.

«В прошлом году мы соединили нашу пару, это явилось уникальностью, потому что обычно соединяют опытных пар. У нас они не имели опыта, у нас все получилось по обоюдному согласию, по любви. Вторая уникальность заключается в том, что после одного соединения у нас появилась малышка», — рассказала она.

По словам Акуловой, шерсть у маленькой панды стала розоветь из-за того, что ее мама Диндин тщательно следит за гигиеной Катюши.

«Мы ее не красим. Это у мамы возникает фермент после того, как она ест бамбук, и она до такой степени ее нализывает, что она вот такая розовая. Сейчас она уже весит 26 кг, родилась всего лишь 150 г. Так что панды в надежных руках», — резюмировала директор столичного зоосада.

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