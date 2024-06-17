Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 17 июня, фото, видео

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Панда Катюша уже не уступает в скорости своей маме Диндин, рассказала в авторском Telegram-канале генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова. Какие последние новости известны о животном сегодня?

Как Катюша и Диндин играют в догонялки

Акулова опубликовала минутный ролик, где панды бегают друг за другом в уличном вольере у деревянной горки. Диндин пытается догнать Катюшу, но маленький бамбуковый медведь постоянно убегает от своей мамы. За происходящим следили посетители зоопарка и наслаждались играми двух панд.

«Догонялки у Диндин и Катюши. Катюша не уступает уже в скорости», — подписала видеозапись руководитель столичного зоосада.

Подписчики Светланы Акуловой в Telegram-канале отметили, что Катюша действительно стала уже достаточно быстрой и ловкой, поэтому Диндин тяжело за ней угнаться.

«Наконец Диндин ненадолго может отпустить свой материнский инстинкт и подурачиться с подросшей дочкой. Правда, Катерина бегает уже быстро. И видно, что маме немного приходиться напрягаться, чтобы успеть за ней»;

«При просмотре таких видео начинаешь жалеть, что отцы-панды в воспитании и играх детей не участвуют. Мне кажется, Катюше было бы весело с папой играть, если бы природа животных не была такой необычной. Жуи показал бы ей, как надо развлекаться в летние деньки»;

«Как же им хорошо вдвоем. Какой у Диндин материнский инстинкт замечательный. Вся в свою маму. Повезло Катюше, и тут больше нечего добавить. А нам повезло такую прелесть лицезреть. Игривые панды в любом возрасте. Катюшка очень шустрая, так резво взбирается на бревна, мостики, прутья. Выросла малышка. Активный, здоровый ребенок», — писали пользователи Сети.

Как Диндин учила Катюшу правильно падать

Также Светлана Акулова показала видеозапись, где Диндин обучает Катюшу правильно падать с высоты. На кадрах запечатлен момент, как мама-панда аккуратно сталкивает с деревянного настила Катюшу, которая некоторое время сопротивлялась, но все равно упала.

«Совсем уверенно Катюша себя чувствует в уличном вольере. Диндин решила — пора отрабатывать падения», — подписала кадры директор Московского зоопарка.

После «отработки» падения Диндин спокойно спустилась вниз, а Катюша не захотела вставать и решила полежать под настилом после такой тренировки от мамы.

Подписчики Акуловой были встревожены таким поведение Диндин, поскольку им показалось, что мама просто специально столкнула Катюшу с деревянного настила в уличном вольере. Но на следующем видео показано, как две панды мирно проводят время друг с другом и никакого конфликта между ними не было.

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