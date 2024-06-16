Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 16 июня, фото, видео

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Панда Катюша

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем авторском Telegram-канале опубликовала двухминутное видео, как панда Диндин не давала Катюше искупаться в уличном бассейне. Какие последние новости известны о животном сегодня?

Как Катюша и Диндин играются в уличном вольере

На опубликованных Акуловой кадрах запечатлено, как Катюша пытается выскользнуть из объятий Диндин, чтобы искупаться в бассейне, но большая панда не разрешает ей этого сделать. Однако малышка все равно сумела сбежать от родительницы и окунуться в воду.

После процедры Катюша и Диндин продолжили играться друг с другом, радуя посетителей Московского зоопарка.

«Сбежать в бассейн удалось не сразу», — подписала видео руководитель столичного зоосада.

Подписчики Акуловой в Telegram-канале обратили внимание, как Диндин пытается воспитывать Катюшу, включая свой материнский инстинкт.

«Диндин, конечно, настоящая мама. Часто ли подобное встречается в природе? Хотя Жуи вообще не участвует в жизни нашей Катерины. Хотелось бы посмотреть, какие методы бы использовал отец в воспитании такой непослушной малышки»;

«Маме захотелось поиграть, а Катюше в бассейн, и кто кого на что уговорит? Мамочка победила, но и Катюша успела попу искупать немного. Классно наблюдать за такими играми наших любимых панд. Только вот Катюша повзрослеет скоро, и будет ли Диндин также следить за ней, как это сейчас происходит»;

«Вот Катюша упрямая непоседа, мама едва справляется уже с ней. Вырос немного ребенок, а она и не успела понять еще этого. Забавное видео, но победила дружба мамы с дочкой. Жаль, что Катюшу заберут у нас через несколько лет, потому что хотелось бы наблюдать за ней, как она растет и процветает», — писали пользователи Сети.

Какой стране Китай передаст очередную пару больших панд

Премьер Госсовета КНР Ли Цян заявил, что Пекин передаст на содержание в зоопарк города Аделаида в Австралии двух больших панд после возвращения в КНР обитавшей там в течение 15 лет пары бамбуковых медведей.

«Мы выделим для зоопарка Аделаиды новую пару не менее очаровательных, замечательных и красивых панд. Я уверен, что жители Аделаиды, Южной Австралии и всего остального мира будут любить их и хорошо о них заботиться», — сказал он, уточнив, что это произойдет, когда в Китай вернутся обитающие в Аделаиде панды Ванг Ванг и Фу Ни.

Известно, что панды должны оказаться в Китае в ноябре 2024 года. Срок их пребывания в Австралии завершался в 2019 году, однако был продлен на пять лет для реализации программы разведения бамбуковых медведей в неволе. Панды австралийского зоопарка в Аделаиде были единственными представителями вида в южном полушарии.

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