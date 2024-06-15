Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 15 июня, фото, видео

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Панда Катюша

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем авторском Telegram-канале опубликовала видеозапись, как панды Катюша и Диндин играют друг с другом по утрам. Какие последние новости известны о животном сегодня?

Как «целуются» Катюша и Диндин

Акулова продемонстрировала минутное видео, как две панды, расположившись на деревянной горке, играют друг с другом в утренние часы. Сначала Катюша немного кусала свою маму, а затем взрослая панда начала умывать маленького бамбукового медведя.

«Утренние поцелуи», — подписала видеозапись руководитель столичного зоосада.

Подписчики Акуловой в Telegram-канале удивились, что спустя уже столько времени Диндин все равно заботится о Катюше и не отходит от нее ни на шаг.

«Катюша до сих пор розовая. Как бы она ни кусалась и ни брыкалась, но мама ее до сих пор сильно любит и всю вылизывает. Не удивлюсь, если эти „утренние“ поцелуи были сняты в час дня, потому что раньше наша принцесса не просыпается. Правда, Катерина скоро маму перерастет. Вон какая вымахала!»;

«Боже, какая идиллия! Диндин просто образец, идеал мамы! Особенно если посмотреть, как со своими малышами обращаются другие панды. Катюше невероятно повезло. Вот только отец Жуи почему-то не участвует в воспитании. Неужели ему Катерину даже не показывали?»;

«Интересно, до какого возраста Катюша будет так ласкаться с Диндин? Ведь скоро вырастет наша девочка, и их расселят по разным вольерам? Или они будут все эти четыре года вместе жить и веселиться, как вот сейчас?», писали пользователи Сети.

Как Катюша здоровается с посетителями зоопарка

Светлана Акулова показала кадры, как Катюша вышла днем к посетителям Московского зоопарка и поздоровалась с ними.

На опубликованном видео маленькая панда гуляла в уличном вольере и вплотную подошла к ограждению, «поздоровавшись» с посетителями столичного зоосада, которые очень обрадовались данному событию.

«Дефиле Катюши перед посетителями», — подписала видео Акулова.

Подписчики гендиректора зоопарка отметили, что Катюша очень часто любит спать днем, поэтому такое поведение Катюши является редкостью, когда она выходит в уличный вольер в обеденные часы.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Панда Катюша в большом вольере Московского зоопарка Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Панда Катюша в большом вольере Московского зоопарка Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Панда Катюша в вольере Московского зоопарка Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Панда Катюша в вольере Московского зоопарка Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Панда Катюша в вольере Московского зоопарка Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Панда Катюша в вольере Московского зоопарка Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Панда Катюша в вольере Московского зоопарка Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Панда Катюша в вольере Московского зоопарка Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Панда Катюша в вольере Московского зоопарка Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Панда Катюша в вольере Московского зоопарка Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Панда Катюша в вольере Московского зоопарка Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Панда Катюша в вольере Московского зоопарка Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Панда Катюша в вольере Московского зоопарка Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Панда Катюша в вольере Московского зоопарка Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Панда Катюша в вольере Московского зоопарка Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Панда Катюша в вольере Московского зоопарка Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Панда Катюша в вольере Московского зоопарка Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Панда Катюша в вольере Московского зоопарка Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Панда Катюша в вольере Московского зоопарка Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Панда Катюша в вольере Московского зоопарка Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Панда Катюша в вольере Московского зоопарка Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Панда Катюша в вольере Московского зоопарка Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Панда Катюша в вольере Московского зоопарка Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Панда Катюша в вольере Московского зоопарка Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Панда Катюша в вольере Московского зоопарка Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Панда Катюша в вольере Московского зоопарка Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Панда Катюша в вольере Московского зоопарка Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Панда Катюша в вольере Московского зоопарка Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Панда Катюша в вольере Московского зоопарка Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Панда Катюша в вольере Московского зоопарка Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Панда Катюша в вольере Московского зоопарка Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Панда Катюша в вольере Московского зоопарка Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Панда Катюша в вольере Московского зоопарка Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Панда Катюша в вольере Московского зоопарка Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Панда Катюша в вольере Московского зоопарка Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Панда Катюша в вольере Московского зоопарка Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Панда Катюша в вольере Московского зоопарка Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Панда Катюша в вольере Московского зоопарка Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Панда Катюша в вольере Московского зоопарка Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Панда Катюша в вольере Московского зоопарка

«Да, это вот повезло. Все, что я увидела за три захода в павильон — кусочек мордочки и мохнатую попку у стенки. Хотя бы папу за завтраком застала. Жаль, конечно, что не удалось тоже Катюшу увидеть в такой момент»;

«Точная копия отца! Утром, в любую погоду, вне сезона Жуи в 9 утра уже выходит поздороваться с посетителями! Сколько раз была в зоопарке — Жуи всегда на своем посту. Диндин все-таки в большей степени — интроверт»;

«Мы были утром, в дождь. Папа Жуи показал себя. А девочки, они такие девочки, спали. Но все равно было классно. Вообще прогулка по зоопарку была чудесной во всех отношениях — чисто, зелено, ухоженно, продуман дизайн вольеров. А больше всего поразили отмытые до блеска стекла и окошки, в которые можно заглядывать деткам на уровне их глаз», — писали подписчики Светланы Акуловой.

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