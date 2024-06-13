Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 13 июня, фото, видео

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

С утра 13 июня панда Катюша играла с мамой Диндин, а днем решила растянуться на бревнах и устроить концерт. Какие последние новости о медвежонке известны сегодня?

Как Катюша играет с мамой

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова в авторском Telegram-канале опубликовала видео, на котором годовалый панденок балуется с мамой. Сначала Катюша сидела в фонтане и плескалась в воде. Шалости медвежонка прервала появившаяся на горизонте мама Диндин.

После этого семья перебралась на бревенчатый настил. Катюша сразу же начала баловаться с мамой, кусала ее за щеки и уши. Диндин пыталась уклониться от нападения дочери, но той не понравилась такая игра. Катюша убежала от мамы по деревянному помосту на верх любимой лежанки.

«Шалунья убежала. Не догонишь, не догонишь!» — написала пользовательница Наталья.

«Еще немного подрастет и не разберешь, где мама, а где дочь. Отличные игры — мама кусь и Катя кусь», — отметила Anna Selikatova.

«Уже не так-то просто стало этого слоненка захватить, ишь какая прыткая. Типа, „я тебе уже не ребенок, чтоб меня так валтузить», — шутит Kate Kate.

«Такое чувство иногда возникает, что в шкурке панды маленький человечек. До чего умненькая и хитрюшка Катюша», — пишет Рита.

Как упражняется Катюша

Обитательница Московского зоопарка продемонстрировала посетителям чудеса медвежьей растяжки. На кадрах, снятых корреспондентом NEWS.ru, видно, что панденок, расположившись на бревнах в вольере, упражняется в стретчинге с помощью веревки.

Помимо упражнений на растяжку, маленькая медведица также показала свою сильную хватку. Катюша так развеселилась, что игрушке пришлось пережить несколько жестких укусов.

Что за концерт устроила Катюша

13 июня панденок устроила небольшое концерт в Московском зоопарке. Катюша попала в кадр корреспондента NEWS.ru. На видео медвежонок устроилась повыше на бревнах, чтобы ее было видно всем поклонникам, и принялась петь.

Малышка-панда затянула ноту, но иногда отвлекалась от пения. Катюша хотела убедиться, что все посетители ее внимательно слушают. Во время концерта панденок постоянно оглядывалась на снимающих ее людей. Концерт продлился недолго и Катюша снова принялась шалить.

Как Катюша пережила ливень в Москве

Акулова показала видео, на котором панденок отдыхает на бревнах во время ливня, который обрушился на столицу. Дождь совершенно не напугал Катюшу. Она продолжила баловаться на бревнах, кокетливо посматривая в камеру.

«Глядя на тебя, любимый ребенок, забываю, что сама под этот мегаливень сейчас попала.. Смотрю на тебя, а на сердце любовь, а в душе теплота и улыбка до ушей, даже как-то теплее стало... Хотя сама я полностью промокла... Вот что ты делаешь с людьми Катюшка», — призналась в любви панденку Надя.

«Вспомнилось: „Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной!“ У принцессы все хорошо!» — процитировала песню пользовательница с ником 94321.

«Какая красотка, умилительно смотреть на розовое чудо», — добавила Ольга.

Глядя на катающуюся по деревянному помосту Катюшу, пользователи предположили, что панденку нужно увеличить пространство для развлечений.

«Маловато бревнышек... Тесно стало пузатику с мамой... Надо расширять полаты», — считает Zoya.

«Вот скоро застрянет, как Винни-Пух. И все по тому, что кто-то очень быстро растет», — шутит Еленочка.

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