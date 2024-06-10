Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 10 июня, фото, видео

Фото: t.me/svetlanaakulova1*

Панда Катюша

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем авторском Telegram-канале продемонстрировала четырехминутный видеоролик, где панда Катюша запечатлена крупным планом. Какие последние новости известны о животном сегодня?

Как Катюша научилась грызть бамбук

На опубликованных кадрах показано, как Катюша на протяжении четырех минут завтракает ветками бамбука. Стоит отметить, что маленькая панда уже научилась справляться с растением и умело употребляет его в пищу.

«Катюша самым крупным планом. Уже не розовая, но не менее прекрасная», — подписала видео генеральный директор столичного зоосада.

Подписчики Акуловой в Telegram-канале отметили, что Катюша очень быстро растет и учится всему, что показывает ей мама Диндин.

«Раньше Катюша только немного могла поиграться со стеблями бамбука, а теперь научилась с ними управляться и жевать, как ее мама Диндин. Умная у нас девочка в зоопарке родилась!»;

«Хорошо, что в Московском зоопарке есть камеры, которые работают 24 часа в сутки, и мы имеем возможность каждый день наблюдать за Катериной с разных ракурсов. Хотелось бы, конечно, чаще видеть и отца Жуи, кадры которого очень редко публикуются в Сети. Или он такой ленивый, что за ним неинтересно будет наблюдать всем?»;

«Эх. Чем быстрее она растет, тем грустнее, что придется с этим чудом нам расстаться. Если не ошибаюсь, когда Катюше исполнится четыре года, то ее должны отправить в Китай и найти ей жениха там. Жалко, конечно, что нельзя эту прекрасную пандочку у нас в Москве оставить навсегда. Хотя читала, что если построить большой вольер для Катюши, то друзья из КНР могут ее оставить и здесь для дальнейшего размножения»;

«Красотка наша! Я даже представить не могу, что имя было бы не Катюша. Такое теплое и так подходит нашей девочке. А вот с бамбуком она и правда уже работает, как ее мама Диндин, которая обучила ее этому мастерству поедания», — писали пользователи Сети.

Какая еда вредна и запрещена для Катюши

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в беседе с NEWS.ru рассказал, что вредной пищей для панд являются изюм, орехи, сосиски, шоколад и чеснок.

По его словам, негативно на здоровье данного вида животных может сказаться острая, копченая, соленая или перченая еда.

«Панда ест практически все, в том числе и сладости. Хотя шоколад и конфеты плохо на них влияют. Так же, как изюм, орехи, лук, чеснок, все острое, копченое, соленое, перченое. Это тоже вредно. Грубо говоря, наша еда со стола — сосиски, шоколадки — она, может быть, и съест, но это не лучшим образом отразится на ее здоровье. Все-таки она хоть медведь, но травоядненький», — пояснил ветеринар.

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