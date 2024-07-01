Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 1 июля, фото, видео

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Панда Катюша

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в авторском Telegram-канале опубликовала видео, как панда Катюша завоевывает внимание мамы Диндин. Каковы последние новости о Катюше и Диндин на 1 июля, как они проводят время?

Смогла ли Катюша завоевать внимание увлеченной мамы

Акулова показала кадры, на которых Диндин серьезно увлеклась бревном. В этот момент сзади балуется Катюша: она валяется и трогает маму, пытаясь привлечь ее внимание.

«Ма-а-ам, не нужно играть с бревном, со мной интереснее», — написала руководитель зоопарка.

Затем Катюша принимает решительные меры, перемещаясь к морде Диндин. Это дало результат — мама заинтересовалась Катюшей и начала ласково играть с ней. Медвежонок обрадовался и принялся кататься на спине возле Диндин.

У подписчиков Акуловой картина вызвала умиление. Панду назвали «маминым сокровищем», «липучкой-приставучкой» и «невозможным загляденьем».

«Конечно, с Катюшей интереснее»;

«Но мы же знаем, что лучшие игры — это ночные. Рано еще, Катюша... Не время»;

«Катюша маме: „Мам, бревно такой кульбит не умеет делать, а я — умею!“»;

«Вот егоза, как заведенная», — пишут поклонники панды.

Какую игрушку выбрала Катюша

До этого Акулова показала видео с Катюшей на горке. Панда тщательно проверяет все свои игрушки, в том числе на зубок, и весело валяется.

«Катюша проверила все игрушки», — сообщила гендир Московского зоопарка.

В итоге Катюша остановила свой выбор на ветке бамбука и забралась с ней наверх. Подписчики Акуловой сочли ситуацию милой и оценили интеллект медвежонка.

«Это так мило. Умная девочка»;

«Игрушки игрушками, а обед и сон по расписанию»;

«Все игрушки хорошие, но бамбук вкуснее»;

«Катюша слезает аккуратно. Умный ребенок!» — умиляются подписчики.

Какие творческие таланты показывает Диндин

Руководитель Московского зоопарка показала видео с Диндин, на котором она рисует и одновременно с азартом поедает вознаграждение за труды в виде морковки.

«Талантливая Диндин. Вернулась к полному тренингу. И, похоже, очень соскучилась по рисованию», — написала Акулова.

Подписчики предположили, что Катюша скоро пойдет по стопам мамы и тоже начнет рисовать. Другие допустили, что этот рисунок может стать подарком ко дню рождения медвежонка.

«Скоро Катюша начнет рисовать»;

«Какая прелесть! Интересно, как будет рисовать Катюша. Такие талантливые родители»;

«Картина ко дню рождения доченьки», — восторгаются любители панд.

Чем Катюша отличилась до этого

Ранее Акулова показала видео, как Катюша просыпается вечером после дневного сна. На кадрах панда лежит на деревянном настиле в большом вольере. Она неохотно открывает глаза, зевает, но так и остается лежать на конструкции из бревен.

«Что же? Просыпаться или подождать, когда ночь настанет?» — отмечала руководитель зоопарка.

Подписчики Акуловой предположили, что Катюша специально не хотела вечером вставать, чтобы ночью поиграть со своей мамой Диндин.

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