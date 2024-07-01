Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в авторском Telegram-канале опубликовала видео, как панда Катюша завоевывает внимание мамы Диндин. Каковы последние новости о Катюше и Диндин на 1 июля, как они проводят время?
Смогла ли Катюша завоевать внимание увлеченной мамы
Акулова показала кадры, на которых Диндин серьезно увлеклась бревном. В этот момент сзади балуется Катюша: она валяется и трогает маму, пытаясь привлечь ее внимание.
«Ма-а-ам, не нужно играть с бревном, со мной интереснее», — написала руководитель зоопарка.
Затем Катюша принимает решительные меры, перемещаясь к морде Диндин. Это дало результат — мама заинтересовалась Катюшей и начала ласково играть с ней. Медвежонок обрадовался и принялся кататься на спине возле Диндин.
У подписчиков Акуловой картина вызвала умиление. Панду назвали «маминым сокровищем», «липучкой-приставучкой» и «невозможным загляденьем».
«Конечно, с Катюшей интереснее»;
«Но мы же знаем, что лучшие игры — это ночные. Рано еще, Катюша... Не время»;
«Катюша маме: „Мам, бревно такой кульбит не умеет делать, а я — умею!“»;
«Вот егоза, как заведенная», — пишут поклонники панды.
Какую игрушку выбрала Катюша
До этого Акулова показала видео с Катюшей на горке. Панда тщательно проверяет все свои игрушки, в том числе на зубок, и весело валяется.
«Катюша проверила все игрушки», — сообщила гендир Московского зоопарка.
В итоге Катюша остановила свой выбор на ветке бамбука и забралась с ней наверх. Подписчики Акуловой сочли ситуацию милой и оценили интеллект медвежонка.
«Это так мило. Умная девочка»;
«Игрушки игрушками, а обед и сон по расписанию»;
«Все игрушки хорошие, но бамбук вкуснее»;
«Катюша слезает аккуратно. Умный ребенок!» — умиляются подписчики.
Какие творческие таланты показывает Диндин
Руководитель Московского зоопарка показала видео с Диндин, на котором она рисует и одновременно с азартом поедает вознаграждение за труды в виде морковки.
«Талантливая Диндин. Вернулась к полному тренингу. И, похоже, очень соскучилась по рисованию», — написала Акулова.
Подписчики предположили, что Катюша скоро пойдет по стопам мамы и тоже начнет рисовать. Другие допустили, что этот рисунок может стать подарком ко дню рождения медвежонка.
«Скоро Катюша начнет рисовать»;
«Какая прелесть! Интересно, как будет рисовать Катюша. Такие талантливые родители»;
«Картина ко дню рождения доченьки», — восторгаются любители панд.
Чем Катюша отличилась до этого
Ранее Акулова показала видео, как Катюша просыпается вечером после дневного сна. На кадрах панда лежит на деревянном настиле в большом вольере. Она неохотно открывает глаза, зевает, но так и остается лежать на конструкции из бревен.
«Что же? Просыпаться или подождать, когда ночь настанет?» — отмечала руководитель зоопарка.
Подписчики Акуловой предположили, что Катюша специально не хотела вечером вставать, чтобы ночью поиграть со своей мамой Диндин.
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