Панда Катюша утащила самую вкусную веточку у мамы и попала на видео

Фото: t.me/svetlanaakulova1

Панда Катюша утащила вкусную веточку бамбука у мамы, написала в своем Telegram-канале директор Московского зоопарка Светлана Акулова. На кадрах видно, как малышка вырвала из лап Диндин лакомство и утащила на деревянную горку.

Наше розовое счастье утащила самую вкусную веточку у мамы, — написала Акулова.

До этого Катюша продемонстрировала поклонникам навыки лазанья. Панда взобралась высоко по прутьям вольера, а после элегантно спустилась. Ролик опубликовала директор Московского зоопарка. Акулова отметила, что подписчики давно просили показать им, как панда-экстремалка спускается с такой высоты. На кадрах видно, как Катюша осторожно нащупывает лапками опоры и медленно спускается вниз.

Акулова также опубликовала видео, на котором панда Катюша пытается сгрызть большой кусок маминой морковки. На кадрах видно, что у малышки это не получается.

Катюша родилась 30 августа 2023 года в Москве, ее родители — привезенные из Китая самец Жуи и самка Диндин. Судя по публикациям на сайте зверинца, они охотно общаются с людьми, довольно любознательны и любят играть.