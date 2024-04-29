Панда Катюша устроила демарш открытому вольеру Московский зоопарк открыл уличный вольер для панды Катюши

Фото: t.me/svetlanaakulova1*

Московский зоопарк обустроил и открыл уличный вольер для маленькой панды Катюши и ее мамы Диндин, передает РИА Новости. Однако детеныш отказался покидать свой закрытый вольер.

Все лазалки проверены, все конструкции проверены, так как она (панда Катюша — NEWS.ru) у нас любит кататься и спускаться с горки, добавлена горка еще одна. Также бассейн мы немного изменили, сократили уровень воды, — рассказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Несмотря на все приготовления, сделанные по рекомендации китайского специалиста, Катюша не пожелала посетить новое место для прогулок. А вот ее мама Диндин вышла на свежий воздух и оценила новые владения.

Ранее директор зоопарка показала видео поцелуев панды Катюши с мамой Диндин и объяснила пользу для здоровья детеныша от таких действий. По словам Акуловой, во время поцелуев малышка собирает у мамы остатки пищи и вместе с материнской слюной у детеныша формируется иммунитет. Она объяснила, что таким образом Катюша получает нужные бактерии, которые помогут в дальнейшем извлекать из бамбука питательные вещества.

Также появилось видео, на котором Катюша нашла необычную позу для поедания лакомства. На кадрах маленькая панда жевала веточку бамбука и при этом демонстрировала завидную растяжку. На видео Катюша лежит на бревнах животом вверх и при этом тянет заднюю лапу к морде. Комментаторы сравнили малышку-панду с гимнасткой и назвали милахой.