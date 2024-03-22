Панда Катюша спряталась от мамы, чтобы в одиночестве полакомиться бамбуком

Фото: t.me/svetlanaakulova1

Директор Московского зоопарка опубликовала в Telegram-канале кадры, на которых видно, как панда Катюша спряталась под бревнами от мамы и жует бамбук. Когда Дин-Дин обнаружила малышку панду, последняя оттолкнула маму лапками и, обхватив веточку всеми четырьмя конечностями, продолжила смаковать угощение.

Спрячусь под бревнышками от мамы, бамбук погрызу, — подписала публикацию Акулова.

Ранее было опубликовано видео, на котором панда Катюша активно учится лазить. Малышка панда вскарабкалась на бревно, но, не удержавшись, упала в листья бамбука. По словам Акуловой, у молодых больших панд увеличены промежутки между позвонками, которые служат буфером при падении, поэтому это безопасно.

7 марта малышка-панда впервые вышла в большой вольер. Некоторое время после рождения она находилась с мамой в неэкспозиционном помещении, подготовленном специально для родов и первых месяцев жизни.