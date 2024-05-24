Опубликовано видео, как панда Катюша смакует букет из бамбука и морковки

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем Telegram-канале показала панду Катюшу с подарком, который ей подготовили сотрудники зверинца. На кадрах малышка, которой 24 мая исполнилось девять месяцев, держит съедобную веточку бамбука с морковкой.

Катюша получила маленький подарок в 9 месяцев. Повертела, покрутила, но решила — попробую позже, — подписала ролик Акулова.

В кадре маленькая панда расположилась на бревнах и одной лапкой держит веточку и кусает листья. На видео заметно, что сотрудники зоопарка прикрепили к бамбуку цифру «девять», вырезанную из моркови. Сама Катюша выглядит задумчивой.

До этого Акулова рассказала об успехах панды. Так, Катюша уже весит 27 килограммов, умеет ползать по бревнам и купаться в бассейне.

Накануне директор показала, как начинается утро маленькой панды. Зверек позавтракал бамбуковой веточкой, а Акулова отметила, что малышка наслаждалась едой, так как ей не нужно куда-то спешить.

Также Акулова опубликовала видео с пандой Катюшей, которая плещется в бассейне под присмотром мамы Диндин. На кадрах видно, как медвежонок наслаждается чистой водой и пытается играть с родительницей.